Банки будут проверять попытки внесения наличных с цифровыми картами, если получатель за сутки переводил за границу более 100 тыс. руб.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Банки в рамках мер по борьбе с мошенничеством обязаны будут проверять попытки внесения наличных на счет человека с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если потенциальный получатель денег за 24 часа до этого совершал трансграничный перед другому физлицу на сумму более 100 тыс. руб., говорится в сообщении ЦБ.

Таким критерием и еще пятью новыми дополнен составленный регулятором список признаков мошеннических операций, которые банки должны будут применять с 1 января 2026 года.

Среди других новых признаков: информация о риске мошенничества от Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"); смена номера телефона за 48 часов до перевода в онлайн-банке или на "Госуслугах" и обнаружение на телефоне клиента признаков того, что на нем уставлено вредоносное программное обеспечение; превышение нормы времени для обмена данными между картой и банкоматом при бесконтактной операции, то есть когда для перевода денег к модулю NFC банкомата прикладывают смартфон или карту.

Еще один признак - перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, при условии, что такой операции менее чем за 24 часа предшествовал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей на сумму более 200 тыс. рублей.

С марта 2026 года будет применяться признак, требующий проверки банка, если сведения о получателе денег содержатся в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, которые совершаются с использованием информационных и коммуникационных технологий. Запуск этой информационной системы назначен на март следующего года.

Если банк выявляет перевод, который соответствует хотя бы одному признаку мошеннической операции, он обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операций.

При этом банк должен незамедлительно уведомить клиента о том, что операция не прошла, а также сообщить о возможности дать согласие на перевод не позднее одного дня, следующего за днем его приостановления, или совершить повторную операцию по тем же реквизитам и на ту же сумму. Если клиент дал согласие на перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно исполнить распоряжение клиента, кроме случая, когда сведения о получателе денег содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях.

Эти шесть признаков дополняют перечень уже действующих признаков. К ним относятся: наличие реквизитов получателя денег в базе данных Банка России о мошеннических операциях; перевод с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и сведения о нем попали в базу данных Банка России; информация о получателе денег есть в собственной базе данных банка о подозрительных переводах; нетипичная для клиента операция - например, по сумме, периодичности или времени ее совершения; в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело по факту мошенничества; наличие информации от сторонних организаций (например, операторов связи), свидетельствующей о риске мошенничества.

НСПК ЦБ РФ Банк России
