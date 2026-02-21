Поиск

Женщина с ребенком спасены из наполовину ушедшей под лед машины в акватории Байкала

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Внедорожник наполовину провалился под лед в акватории озера Байкал в Иркутской области, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Накануне в вечернее время полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, находясь примерно в 5 км от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада обнаружили наполовину провалившийся под лед внедорожник", - написала Волк в мессенджере Max.

За рулем автомобиля была женщина, а на пассажирском сидении находился ее ребенок-подросток. Самостоятельно выбраться из автомобиля они не могли.

Людей эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Машину с помощью буксировочного троса вытащили на лед, а затем транспортировали на берег.

Как сообщалось, в минувшую пятницу "УАЗ" с туристами из КНР провалился под лед Байкала. По данным следствия, погибли восемь человек.

