Перевозчик погибших на Байкале туристов из КНР не был зарегистрирован

Место, где автомобиль "УАЗ" провалился под лед Байкала Фото: РИА Новости/Прокуратура Иркутской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Туристов из КНР, провалившихся под лед на Байкале, перевозил нелегальный перевозчик, сообщает Агентство по туризму Иркутской области на своей странице во "ВКонтакте".

Как сообщалось, в пятницу "УАЗ" с туристами из КНР провалился под лед Байкала. По данным следствия, погибли восемь человек.

По данным МЧС, во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 м. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о произошедшем.

СК установили личность всех погибших, в их числе 44-летний местный житель, супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и их родственница. Они прибыли как самостоятельные туристы.

По данным Ассоциации туроператоров России, группа китайских туристов не оформляла экскурсию через туроператоров, а договорилась о поездке с местным жителем.

По информации ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", трагедия произошла в районе еще не открытого для посещения ледового турмаршрута в районе мыса Саган-Хушун острова Ольхон. Пока неизвестно, было ли у туристов разрешение на посещение территории Прибайкальского национального парка, или группа находилась в нацпарке нелегально.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.