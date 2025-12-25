Подготовка к подписанию коммерческих соглашений по "Силе Сибири 2" находится на финальной стадии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подготовка к подписанию коммерческих соглашений по поставкам газа по "Силе Сибири 2" находится на финальной стадии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Сейчас уже спроектирован газопровод "Сила Сибири 2" по территории Монголии. На финальной стадии находятся наши компании с партнерами по выходу на коммерческие договоренности по поставкам газа. Поэтому мы ожидаем этого события", - заявил он.

Россия и Китай договорились о строительстве "Силы Сибири 2" через территорию Монголии в сентябре 2025 года. Предполагается, что по газопроводу будут поставлять 50 млрд кубометров газа ежегодно в течение 30 лет.