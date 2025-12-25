Поиск

Новогоднего фейерверка в Петербурге не будет

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Фейерверка в ночь на 1 января в Петербурге не будет, заявил начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий городского комитета по вопросам законности Александр Равин.

"Принято решение не проводить фейерверк в целях безопасности", - сказал Равин журналистам в четверг.

В то же время городское управление МЧС утвердило для запуска пиротехники 37 площадок в 16 районах. Среди локаций - Приморский парк Победы, Пулковский парк, парк Героев-Пожарных, Дубковский и Золотой пляжи, парк "Малиновка".

"Это те места, где безопасно и законно можно использовать пиротехническую продукцию", - подчеркнул начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных главка МЧС по городу Андрей Кондратов.

Он добавил, что в новогодние выходные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Петербурга перейдут на работу в усиленном режиме. Ежесуточно на дежурство будет заступать группировка численностью около 1 тыс. человек и порядка 200 единиц техники.

Фейерверка в новогоднюю ночь в Петербурге нет уже несколько лет.

