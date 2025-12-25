Межведомственные переговоры МАГАТЭ и российской стороны пройдут в феврале

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Межведомственные переговоры России с делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси состоятся в феврале 2026 года, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы договорились, во-первых, что в январе в формате телефонных переговоров освежим, что называется, нашу оценку ситуации. На февраль мы готовим межведомственные переговоры", - сказал он журналистам.