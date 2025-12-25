Поиск

В Кремле усомнились в способности Зеленского принимать адекватные решения по урегулированию

Таким образом власти РФ отреагировали на рождественское обращение президента Украины

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского вызывает сомнения в его способности принимать адекватные решения по мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Видели сообщения о, действительно, странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлоблено, похож на мало адекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.

В своем обращении по случаю католического рождества президент Украины заявил, что украинцы хотят смерти, однако не уточнил, чьей именно.

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский
