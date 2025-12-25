На встрече Путина с крупным бизнесом кабмину поручили проработать некоторые вопросы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, которая состоялась накануне, была содержательной и конструктивной с точки зрения обмена мнениями, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Неожиданных вопросов не было. Встреча была абсолютно содержательной, носила прикладной характер. Говорили и выступали по тем вопросам, которые интересуют и волнуют бизнес", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как прошла встреча Путина с крупным бизнесом и поднимались ли неожиданные вопросы.

Он отметил, что выступали представители бизнеса, президент РФ сам комментировал и просил также руководителей экономического блока правительства комментировать их выступления.

"Поэтому был такой конструктивный, прямой обмен мнениями", - добавил представитель Кремля.

У Пескова спросили, стоит ли ожидать принятия каких-то решений по итогам встречи с бизнесом.

"Были подняты отдельные проблемы, и да, президент просил правительство проработать ряд вопросов. Были даны поручения", - сказал Песков.

Встреча состоялась в Кремле поздно вечером 24 декабря. На мероприятии присутствовали руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием.