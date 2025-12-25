Путин пообщается с девочкой, которой он помог в рамках акции "Елка желаний"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг пообщается с девочкой, желание которой он исполнил в рамках акции "Елка желаний", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня мы также ожидаем во второй половине дня Путин пообщается с девочкой, которая загадывала свое желание, которое было на "Елке желаний". Путин помог исполниться ее желанию", - сказал Песков журналистам в четверг.