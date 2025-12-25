Путин предложил создать антирейтинг образовательных организаций, чтобы им помочь

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил создать ежегодный рейтинг образовательных организаций с худшими результатами, чтобы им помочь.

Он отметил, что министерством труда подготовлен содержательный национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, которые в разрезе каждого образовательного учреждения демонстрируют уровень трудоустройства и размер заработной платы выпускников.

"Конечно, это будут чемпионы, те, кто в первых рядах, но на основе этого рейтинга предлагаю ежегодно определять сто образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худший результат. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны", - сказал Путин на заседании Государственного совета в четверг.

Он уточнил, что по каждой из таких организаций совместно с региональными властями надо формировать и реализовывать программы оздоровления или реорганизации. "Обязательно этим надо заниматься, никакого болота у нас здесь не должно быть", - подчеркнул президент РФ.