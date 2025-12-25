Замглавы МИД провел встречу с гендиректором Ассоциации европейского бизнеса в РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Александр Грушко и генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса в РФ Тадзио Шиллинг обсудили вопросы работы в стране компаний, входящих в ассоциацию, сообщили на Смоленской площади.

"25 декабря заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял генерального директора Ассоциации европейского бизнеса в России Тадзио Шиллинга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в четверг.

В МИД РФ отметили, что "в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам работы в Российской Федерации входящих в Ассоциацию зарубежных компаний".