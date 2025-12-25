Путин поздравил Трампа с Рождеством

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг не планируется, но Путин уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Его спросили, планирует ли Путин поздравить Трампа с Рождеством и планируется ли у них в четверг телефонный разговор. Вопрос возник в связи с тем, что Песков не исключил, что во второй половине дня у президента России может состояться некий телефонный разговор.

"Предположить, что сегодня состоится разговор с Трампом нельзя, его не будет сегодня. По крайней мере, он не планируется по состоянию на сейчас", - ответил Песков.