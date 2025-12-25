Поиск

Сервис посадки на поезд по биометрии могут внедрить в РФ в I квартале 2026 г.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сервис посадки на поезд по биометрии "Мигом" может быть запущен в России в I квартале 2026 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Новое решение, которое позволяет подтвердить личность без предъявления документов, реализовано Центром биометрических технологий (ЦБТ) и ОАО "РЖД" на базе Единой биометрической системы.

Сервис прошел успешные испытания на трех маршрутах: Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново и Москва - Кострома. В тестировании участвовала ограниченная группа пассажиров.

Как уточняется в сообщении, чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных.

Идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность - по паспорту или с помощью биометрии.

"Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного - самого простого и комфортного - способа получения услуг. На сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина", - подчеркивает аппарат вице-премьера.

"Для нас важно, чтобы внедрение биометрии было комфортным и понятным для людей. Сервис посадки на поезд не отменяет паспорт и не навязывает новые форматы - использование биометрии остается личным выбором пассажира", - заявил Григоренко, слова которого приводят в аппарате вице-премьера.

Сервис быстрой посадки на поезд - часть платформы "Мигом", реализуемой на базе Единой биометрической системы. Платформа включает в себя сервисы заселения в гостиницу без паспорта, подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, безбарьерного прохождения предполетных проверок, самообслуживания в МФЦ и ряд других.

РЖД Дмитрий Григоренко Единая биометрическая система
 Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

