Минприроды продолжит проводить штабы по вывозу бытовых отходов в новогодние праздники

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев в четверг в ходе совещания, посвященного проблемам организации обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поручил Минприроды РФ в предпраздничные и праздничные дни проводить на федеральном и региональном уровне штабы по вывозу ТКО.

"Впереди новогодние праздники – традиционно напряженный период с высоким уровнем нагрузки на отрасль. В прошлом году в эти дни на федеральном и региональном уровне собирались оперативные штабы для контроля за своевременным вывозом отходов. Практика показала неплохие результаты. Поэтому прошу Минприроды России ее продолжить. Создавайте штабы снова, проводите заседания накануне и в период новогодних каникул", - сказал Патрушев, чьи слова приводит его пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что в 2025 году удалось качественно скорректировать инструменты контроля в этой сфере. Так, федеральная государственная информационная система учета ТКО (ФГИС УТКО) теперь автоматически пополняется данными с датчиков ГЛОНАСС, и почти все регионы подключены к системе фото- и видеофиксации, а также к автоматической передаче данных весового контроля. Эти сведения обязательно будут учитываться при формировании справедливых тарифов, сказал он.

"Весь год мы с вами занимались мониторингом ситуации по широкому спектру вопросов, связанных со сферой обращения с отходами. Это дало определенные результаты. В том числе ни один из региональных операторов на данный момент уже не находится в "красной зоне" по экономической устойчивости", - отметил Патрушев.

Он уточнил, что в текущем году совокупно приобретено больше 62 тыс. контейнеров и появилось 12 тыс. площадок под них, а также закуплено 1,5 тыс. мусоровозов, значительная часть из которых – через инструмент льготного лизинга, который появился в 2025 году при поддержке правительства РФ.

Вице-премьер добавил, что для каждого субъекта была сформирована потребность в спецтехнике, контейнерах и контейнерных площадках, а затем утверждены соответствующие планы закупок.

По его словам, ключевым направлением в дальнейшем станет строительство инфраструктуры по обращению с отходами (за 2025 год в РФ введены в эксплуатацию 24 таких объекта), причем темпы строительства необходимо увеличить. "На федеральном уровне для этого подготовлена соответствующая нормативная база и предложены механизмы финансовой поддержки. Также сформирован план ввода инфраструктуры, по которому за следующие два года предполагается создание 164 объектов обращения с отходами", - говорится в сообщении

Патрушев поручил отслеживать ход исполнения соответствующих дорожных карт на площадке координационного центра правительства РФ.

Отдельно рассмотрели вопрос продления срока использования временных мусорных полигонов, и Патрушев поручил Минприроды России и ППК "Российский экологический оператор" вести постоянный контроль за ситуацией в регионах, где к началу 2028 года должно быть завершено создание замещающей инфраструктуры, говорится в сообщении.