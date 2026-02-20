Что произошло за день: пятница, 20 февраля

Назначение посла России в Турции, новая институция на месте Музея ГУЛАГа, происшествие на Байкале, снежный рекорд в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Вершинина послом в Турции. Ранее он занимал должность замминистра иностранных дел. Этот пост занял Георгий Борисенко, ранее - посол России в Египте и полпред РФ в Лиге арабских государств.

- Музей памяти жертв геноцида советского народа откроется на месте Музея ГУЛАГа в Москве.

- Восемь человек погибли в результате того, что "УАЗ" провалился под лед озера Байкал. На борту находились туристы из Китая. Среди жертв происшествия есть трое родственников, один из которых несовершеннолетний. Один человек выжил.

- Минюст признал иностранными агентами четырех человек, включая политолога Александра Кынева.

- В Белоруссии отпустили из заключения оппозиционера Николая Статкевича, осужденного на 14 лет.

- Верховный суд США признал незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин в отношении товаров из большого числа стран мира.

- До 30 мм осадков выпало в Москве во время снегопада, который шел 19 февраля и в ночь на 20 февраля. На станции ВДНХ зафиксирован суточный рекорд.