Поиск

Зампредправления "Газпром нефти" Джалябов арестован по делу о получении взяток

Зампредправления "Газпром нефти" Джалябов арестован по делу о получении взяток
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя председателя правления ПАО "Газпром нефть" Антона Джалябова.

"Избрать в отношении Джалябова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 апреля", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Таким образом, суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения, о которой просила защита. Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Как ожидается, защита обжалует сегодняшнее решение в апелляционной инстанции.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании Джалябова.

По данным полиции, в период с 2021 по 2022 год Джалябов, находясь в должности директора филиала ООО "Газпром инвест", "неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций".

"Взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО "Газпром инвест" на выполнение подрядных работ и общее покровительство", - сказала Волк.

Задержанному вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Если его вина будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет заключения со штрафом.

Джалябов перешел в ПАО "Газпром нефть" в 2023 году, сначала занял пост зампредправления - главного инженера. С 2024 года в должности зампредправления курировал в компании направление разведки и добычи.

До "Газпром нефти" он работал в разных "дочках" "Газпрома" около 19 лет. В 2002-2020 годах прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Надым". В 2020-2021 годах - директор филиала ООО "Газпром инвест" "Надым". С марта 2021 года - генеральный директор ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

Газпром нефть Антон Джалябов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

 Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

Владелец ММК сообщил о сохранении минимальной рентабельности за счет снижения себестоимости

РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

 РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

Зампредправления "Газпром нефти" Джалябов арестован по делу о получении взяток

 Зампредправления "Газпром нефти" Джалябов арестован по делу о получении взяток

Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей

 Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

 МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

Снят введенный в регионах Поволжья режим "Ракетная опасность"

Ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Перми и Ижевска

Правительство Чувашии сообщило об атаке региона двумя ракетами

В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8529 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });