Зампредправления "Газпром нефти" Джалябов арестован по делу о получении взяток

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя председателя правления ПАО "Газпром нефть" Антона Джалябова.

"Избрать в отношении Джалябова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 апреля", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Таким образом, суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения, о которой просила защита. Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Как ожидается, защита обжалует сегодняшнее решение в апелляционной инстанции.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании Джалябова.

По данным полиции, в период с 2021 по 2022 год Джалябов, находясь в должности директора филиала ООО "Газпром инвест", "неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций".

"Взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО "Газпром инвест" на выполнение подрядных работ и общее покровительство", - сказала Волк.

Задержанному вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Если его вина будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет заключения со штрафом.

Джалябов перешел в ПАО "Газпром нефть" в 2023 году, сначала занял пост зампредправления - главного инженера. С 2024 года в должности зампредправления курировал в компании направление разведки и добычи.

До "Газпром нефти" он работал в разных "дочках" "Газпрома" около 19 лет. В 2002-2020 годах прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Надым". В 2020-2021 годах - директор филиала ООО "Газпром инвест" "Надым". С марта 2021 года - генеральный директор ООО "Газпром добыча Ноябрьск".