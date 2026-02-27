Что произошло за день: пятница, 27 февраля

Ракетная опасность в регионах Поволжья, аресты зампредправления "Газпром нефти" и основателя Readovkа, обвинения арбитров в судействе в пользу "Торпедо"

Москва. 27 февраля.

- Режим "Ракетная опасность" объявлялся в девяти субъектах Приволжского федерального округа, а также в Свердловской области. Режим "Беспилотная опасность" объявлялся в Ульяновской области.

- Зампредправления "Газпром нефти" Антон Джалябов арестован по делу о коррупции. По данным МВД, он получил взятки в размере почти 30 млн рублей.

- Ресурсы Роскомнадзора и Минобороны в пятницу подверглись DDoS-атаке, сообщили в РКН. Атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах, уточнили в ведомстве.

- Основатель медиахолдинга Readovkа Алексей Костылев арестован по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении 1 миллиарда рублей Минобороны при исполнении госконтрактов.

- Глава иркутского Бодайбо задержан по обвинению в превышении полномочий после крупной коммунальной аварии. По данным следствия, крупная авария произошла из-за того, что не были приняты необходимые меры по реконструкции и модернизации магистральных водоводов.

- Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей. Компания признана виновной в уклонении от исполнения административного наказания.

- Экс-глава совета директоров "Локомотива" Сергей Липатов признан виновным в заказном убийстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

- МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах. Полицией установлены факты оказания влияния на результаты не менее 22 матчей.