Основатель медиахолдинга Readovkа арестован по делу о мошенничестве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал арест до 25 апреля основателя медиахолдинга Readovkа Алексея Костылева, подозреваемого в мошенничестве.

Костылеву вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере, по которому ему грозит до 10 лет колонии.

Как стало известно в ходе заседания, уголовное дело связано хищением 1 млрд рублей Минобороны при исполнении госконтрактов.

В самом холдинге заявили, что руководство Readovkа оказывает максимальное содействие следствию. Также в издании отметили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов.

Костылев покинул холдинг летом 2025 года.