Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Краснодарском крае из-за падения обломков дрона

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в ст. Новоминской Каневского района, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В ст. Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте работают экстренные и специальные службы, площадь пожара уточняется, добавили в оперштабе.