Поиск

В Банке России создан центр по гражданской обороне и защите от ЧС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Банк России создал Центр специальных программ, который, в частности, занимается вопросами гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

25 декабря регулятор опубликовал указание от 13 ноября 2025 № 7243-У, обновившее перечень должностей, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие обязаны отчитываться о доходах и расходах. Среди новых должностей в этом перечне - директор Центра специальных программ Банка России и его заместитель.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ, Центр специальных программ Банка России (ЦСП БР) создан в соответствии с решением совета директоров в апреле 2025 года.

"Он централизовано занимается вопросами гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности, мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования. Ранее в Банке России эти функции были распределены среди других структурных подразделений", - заявили в ЦБ.

Как сказано на сайте ЦБ, Центр специальных программ курирует зампред ЦБ Сергей Белов.

Сергей Белов Банк России ЦБ РФ ЧС Гражданская оборона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

Энергосистема Москвы и области обновила максимум энергопотребления

Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

 Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла до 4 тыс. кв. м

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Калужской области

"Аэрофлот" рассчитывает перевезти в 2025 году 55,4 млн человек
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });