В Банке России создан центр по гражданской обороне и защите от ЧС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Банк России создал Центр специальных программ, который, в частности, занимается вопросами гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

25 декабря регулятор опубликовал указание от 13 ноября 2025 № 7243-У, обновившее перечень должностей, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие обязаны отчитываться о доходах и расходах. Среди новых должностей в этом перечне - директор Центра специальных программ Банка России и его заместитель.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ, Центр специальных программ Банка России (ЦСП БР) создан в соответствии с решением совета директоров в апреле 2025 года.

"Он централизовано занимается вопросами гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности, мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования. Ранее в Банке России эти функции были распределены среди других структурных подразделений", - заявили в ЦБ.

Как сказано на сайте ЦБ, Центр специальных программ курирует зампред ЦБ Сергей Белов.