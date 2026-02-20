Президент подписал закон, обязывающий операторов прекращать оказание услуг по требованию ФСБ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Владимир Путин подписал закон об уточнении обязанностей операторов связи.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает обязанность операторов приостанавливать оказание услуг связи при поступлении соответствующего требования от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.

Оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.

Разработанная Минцифры РФ инициатива вносит поправки в статьи 44 и 46 федерального закона "О связи".