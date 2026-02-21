Глава Удмуртии сообщил об атаке БПЛА на один из объектов в республике, есть пострадавшие

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Один из объектов в Удмуртии был атакован украинскими беспилотниками, есть повреждения и пострадавшие, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников (...)

По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Бречалова.

На месте работают оперативные службы.