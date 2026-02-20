Поиск

Суд передал государству компанию-разработчика системы бронирования "Леонардо"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы передал государству имущество собственников "Сирена-трэвел", разработчика крупнейшей в РФ системы бронирования авиабилетов "Леонардо", сообщил "Интерфаксу" участник процесса.

"Исковые требования генеральной прокуратуры удовлетворены полностью", - сказал собеседник агентства.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Как ожидается, решение суда будет обжаловано.

Генпрокуратура ранее подала иск об обращении в доход государства имущества собственников "Сирена-Трэвел", так как компания была приобретена преступным путем, находится под криминальным влиянием и иностранным контролем, допускала нарушения закона о безопасности критической инфраструктуры.

Ответчиками по иску выступили три организации и более 40 физических лиц.

Система "Леонардо" создана "Сирена-Трэвел", в дальнейшем проект развивался в партнерстве с "РТ - Проектные технологии" госкорпорации "Ростех". Системой пользуются более 60 российских авиакомпаний и несколько иностранных. 26 января в работе "Леонардо" произошел сбой, который затронул работу перевозчиков и аэропортов: им пришлось приостановить регистрацию пассажиров и багажа на рейсы и продажу билетов. В "Ростехе" сообщали, что проблемы произошли на стороне "Сирена-Трэвел".

