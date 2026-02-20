МВД сообщило о пресечении работы площадок по "пробиву" персональных данных в Telegram

Используемые Telegram-боты позволяли мошенникам похищать свыше 15 млрд руб. в месяц

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли в 2025 году четыре десятка серверов с персональными данными россиян, которые распространялись через Telegram-боты и использовались мошенниками для совершения преступлений. Об этом заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"В 2025 году подразделениями УБК МВД России пресечена деятельность крупнейших в стране площадок по распространению персональных данных. Изъято 18 физических и 19 виртуальных серверов (в том числе размещенных за рубежом). Объём изъятой информации превысил 200 терабайт – это более 50 млрд строк персональных данных", - говорится в сообщении.

По данным полиции, подобные сервисы "активно использовались иностранными кол-центрами".

"Только за один месяц их применение способствовало совершению более 13 тысяч преступлений с ущербом свыше 15 млрд рублей. Кроме того, сервисы использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий", - отметили в УБК.

Владельцы и администраторы данных платформ привлечены к уголовной ответственности, сообщили в полиции.

Как уточнили в управлении, "несмотря на принимаемые меры, в мессенджерах продолжают функционировать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных, а обращения подразделений системы МВД России в администрацию зарубежных мессенджеров остаются без рассмотрения и принятия мер, предусмотренных российским законодательством".