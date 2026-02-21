ВСУ атаковали Белгород, Белгородский и Шебекинский округа

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Критическая инфраструктура Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов была дважды обстреляна ракетами, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Враг нанес удар по критической инфраструктуре региона", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале губернатора.

Аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток.