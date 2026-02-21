Одиннадцать человек пострадали при атаке беспилотников на Удмуртию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Удмуртию в субботу пострадали 11 человек, трое из них госпитализированы, сообщил министр здравоохранения региона Сергей Багин.

"С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое - 2 пациента в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. (...) Еще 8 пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение", - написал Багин в своем телеграм-канале.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что один из объектов республике подвергся атаке беспилотников, есть повреждения и пострадавшие.