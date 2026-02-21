Поиск

Одиннадцать человек пострадали при атаке беспилотников на Удмуртию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Удмуртию в субботу пострадали 11 человек, трое из них госпитализированы, сообщил министр здравоохранения региона Сергей Багин.

"С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое - 2 пациента в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. (...) Еще 8 пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение", - написал Багин в своем телеграм-канале.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что один из объектов республике подвергся атаке беспилотников, есть повреждения и пострадавшие.

Удмуртия Александр Бречалов ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Одиннадцать человек пострадали при атаке беспилотников на Удмуртию

ВСУ атаковали Белгород, Белгородский и Шебекинский округа

Глава Удмуртии сообщил об атаке БПЛА на один из объектов в республике, есть пострадавшие

Президент подписал закон, обязывающий операторов связи прекращать оказание услуг по требованию ФСБ

МВД сообщило о пресечении работы площадок по "пробиву" персональных данных в Telegram

 МВД сообщило о пресечении работы площадок по "пробиву" персональных данных в Telegram

Суд передал государству компанию-разработчика системы бронирования "Леонардо"

Что произошло за день: пятница, 20 февраля

РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

 РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

Закон об иностранных инвестициях в стратегические общества могут распространить на НКО

Роспотребнадзор заявил о росте числа обращений граждан по работе маркетплейсов

 Роспотребнадзор заявил о росте числа обращений граждан по работе маркетплейсов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8465 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });