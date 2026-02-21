Поиск

ФСБ заявила, что украинские спецслужбы и ВСУ могут получить информацию из Telegram

Фото: Юлия Майорова/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В ФСБ РФ заявили, что украинские спецслужбы и ВСУ могут в кратчайшие сроки получать данные из Telegram, применение мессенджера в зоне СВО создает угрозы жизни российским военным.

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях", - заявили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Там добавили, что в результате проведенного анализа работы Telegram "получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих".

