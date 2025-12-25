Польшу предупредили о последствиях в случае изъятия здания российской дипмиссии в Гданьске

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В связи с попытками властей Польши установить контроль над зданием бывшего российского генконсульства в Гданьске Москва рекомендует в связи с просчитать последствия подобных противоправных действий, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Появились в средствах массовой информации сообщения о попытках польских властей установить контроль над зданием бывшего российского генерального консульства в Гданьске", - сказала она.

"Если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий. Я думаю, примеров уже немало, как Россия отвечает, насколько это болезненные ответы для тех, кто совершает бесправие в отношении нашей страны", - предупредила представитель МИД.

"Здание генерального консульства России в Гданьске, которое прекратило свою работу 22 декабря текущего года в соответствии с требованием польских властей, принадлежит Российской Федерации, - напомнила Захарова. - Данный объект недвижимости перешел к СССР в бессрочное и безвозмездное пользование в послевоенный период взамен исторического здания, которое с восемнадцатого века принадлежало консульству Российской империи, а затем - СССР, и разрушенного в ходе боевых действий во время Второй мировой войны".

Польша с 23 декабря 2025 года отозвала согласие на работу генконсульства России в Гданьске. Россия в качестве ответной меры отозвала с 30 декабря 2025 года согласие на работу генерального консульства Польши в Иркутске.