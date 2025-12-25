Поиск

Польшу предупредили о последствиях в случае изъятия здания российской дипмиссии в Гданьске

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В связи с попытками властей Польши установить контроль над зданием бывшего российского генконсульства в Гданьске Москва рекомендует в связи с просчитать последствия подобных противоправных действий, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломатическое противостояние

"Появились в средствах массовой информации сообщения о попытках польских властей установить контроль над зданием бывшего российского генерального консульства в Гданьске", - сказала она.

"Если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий. Я думаю, примеров уже немало, как Россия отвечает, насколько это болезненные ответы для тех, кто совершает бесправие в отношении нашей страны", - предупредила представитель МИД.

"Здание генерального консульства России в Гданьске, которое прекратило свою работу 22 декабря текущего года в соответствии с требованием польских властей, принадлежит Российской Федерации, - напомнила Захарова. - Данный объект недвижимости перешел к СССР в бессрочное и безвозмездное пользование в послевоенный период взамен исторического здания, которое с восемнадцатого века принадлежало консульству Российской империи, а затем - СССР, и разрушенного в ходе боевых действий во время Второй мировой войны".

Польша с 23 декабря 2025 года отозвала согласие на работу генконсульства России в Гданьске. Россия в качестве ответной меры отозвала с 30 декабря 2025 года согласие на работу генерального консульства Польши в Иркутске.

Хроника 15 апреля 2021 года – 25 декабря 2025 года Дипломатическое противостояние
МИД Мария Захарова Польша СССР Иркутск Гданьск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов

Суд оставил в силе первое в России решение по делу о поиске экстремистского контента

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

 В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

Энергосистема Москвы и области обновила максимум энергопотребления
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });