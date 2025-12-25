Поиск

Путин призвал пока не запрещать платное инженерное образование

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказался за расширение бесплатного образования в вузах, но не согласился с идей запрета платного инженерного образования, это приведет к сокращению возможностей для студентов.

"Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, это очевидно. Но, Леонид Эдуардович (Слуцкий - ИФ), надо ли запрещать совсем платное образование по инженерным специальностям, мы же просто будем сокращать эти возможности", - сказал Путин во время заседания Государственного совета в четверг.

Он отметил, что всякое в жизни бывает, если не получилось с первого раза поступить на бюджетное место, "это не значит, что человек не талантлив". "Может, еще знаете какие откроются перспективы, и страна будет счастлива, что человек получил это образование", - отметил президент РФ.

Кроме того, он напомнил о возможности перехода с платного обучения на бюджетное для тех, кто показывает хороший результат. "Давайте пока не будем этого запрещать, (иначе) сузим возможности для получения образования", - добавил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов

Суд оставил в силе первое в России решение по делу о поиске экстремистского контента

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

 В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

Энергосистема Москвы и области обновила максимум энергопотребления
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });