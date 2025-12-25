Путин призвал пока не запрещать платное инженерное образование

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказался за расширение бесплатного образования в вузах, но не согласился с идей запрета платного инженерного образования, это приведет к сокращению возможностей для студентов.

"Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, это очевидно. Но, Леонид Эдуардович (Слуцкий - ИФ), надо ли запрещать совсем платное образование по инженерным специальностям, мы же просто будем сокращать эти возможности", - сказал Путин во время заседания Государственного совета в четверг.

Он отметил, что всякое в жизни бывает, если не получилось с первого раза поступить на бюджетное место, "это не значит, что человек не талантлив". "Может, еще знаете какие откроются перспективы, и страна будет счастлива, что человек получил это образование", - отметил президент РФ.

Кроме того, он напомнил о возможности перехода с платного обучения на бюджетное для тех, кто показывает хороший результат. "Давайте пока не будем этого запрещать, (иначе) сузим возможности для получения образования", - добавил Путин.