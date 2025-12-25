Путин поручил губернаторам назначить помощников, курирующих подготовку кадров для экономики

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов назначить на местах отдельных помощников, которые будут координировать вопросы, связанные с подготовкой кадров для экономики страны, а в правительстве России - определить одно ответственное лицо.

На заседании Госсовета при завершении обсуждения вопросов подготовки кадров для экономики страны Путин обратился с просьбой передать всем участникам заседания проект перечня поручений для внесения предложений. Глава государства отметил, что работа по проекту должна быть завершена с учетом предложений, досогласована с правительством, должны быть определены лица, которые будут заниматься этой работой. "Просил бы вас сделать это не позже, чем конец января следующего года", - сказал Путин.

Обращаясь к губернаторам, президент отметил: "Ясно, что эти вопросы, вопросы подготовки кадров для экономики РФ так или иначе находятся в сфере профессиональных обязанностей определенного круга лиц в администрациях на местах, в администрациях регионов РФ, но я бы очень хотел и прошу вас об этом, чтобы на уровне заместителей губернаторов, руководителей регионов был конкретный человек, который этим занимается".

Он заметил, что у заместителей губернаторов много обязанностей, и предупредил, что не хотелось бы, чтобы важнейшие вопросы, обозначенные в проекте поручений, "утонули в числе тех задач, которые стоят перед заместителями". "Поэтому прошу вас для координации работы вот по этим направлениям назначить отдельного помощника, помощника губернатора, помощника руководителя региона, который бы занимался координацией работы в регионе - и между учебными заведениями всех уровней, всех звеньев - регионального, местного, федерального, чтобы всегда держал в поле зрения", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что уполномоченному лицу необходимо будет общаться и с представителями бизнеса, и с федеральными органами власти. "Поэтому я буду просить председателя правительства, чтобы он в правительстве РФ определил один центр, здесь много всяких ответственных, и это хорошо, но нужен один центр, один ответственный человек", - сказал Путин.

И добавил: "У меня есть свое мнение, кто бы мог это сделать, но попрошу председателя правительства принять окончательное решение".

Путин предложил впоследствии провести встречу с определенными в регионах лицами для того, чтобы объяснить всю систему работы. "Попрошу также администрацию президента к этому подключиться и Сбербанк", - сказал Путин, подчеркнув, что "это не должно все повиснуть в воздухе, это должно все исполняться".