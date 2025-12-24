Госсовет 25 декабря обсудит вопросы подготовки кадров для экономики России

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В четверг 25 декабря пройдет заседание Госсовета под председательством президента Владимира Путина, на нем будут обсуждать вопросы подготовки кадров для российской экономики, сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, развитию технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузке системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО", - говорится в сообщении.

С докладами выступят губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша; губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" Михаил Котюков; губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета "Экономика данных" Андрей Воробьев; президент Общероссийского объединения работодателей "Российский Союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

