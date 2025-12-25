Поиск

Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Певица Лариса Долина готова покинуть квартиру, ставшую предметом судебного спора с Полиной Лурье, до 10 января, сообщила в суде ее представитель Мария Пухова.

"Лариса Александровна готова выселиться из квартиры до конца праздников, до 10 января", - сказала Пухова в ходе заседания Мосгорсуда, на котором решается вопрос о выселении певицы.

В свою очередь представитель прокуратуры заявил, что не имеет возражений против такого решения. Представитель Лурье просит суд немедленно выселить Долину, так как ее клиенту негде проживать.

Заседание проходит в открытом режиме.

Процесс, как и рассмотрение спора в Верховном суде РФ, вызвал повышенный интерес со стороны прессы: в зале присутствует несколько десятков журналистов.

В августе прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. История с продажей ее квартиры получила в России широкий общественный резонанс и обратила внимание на массовое распространение мошеннических схем при оформлении сделок купли-продажи недвижимости.

Квартира была возвращена певице решением Хамовнического суда. Покупательница квартиры Лурье оспорила это решение в вышестоящих инстанциях.

16 декабря Верховный суд отменил ранее вынесенные решения по иску Долиной к Лурье о признании сделки с продажей квартиры недействительной. Иск Лурье к Долиной о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения направлен на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Позднее высшая судебная инстанция указала, что заблуждение одной из сторон в сделке само по себе не является основанием для признания ее недействительной, как это произошло в споре из-за квартиры Долиной; существенность заблуждений должна быть исследована в каждом конкретном случае.

