Адвокат Лурье надеется, что Долину не придется выселять с приставами

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры у певицы Ларисы Долиной, Светлана Свириденко заявила, что после решения Мосгорсуда народная артистка должна покинуть квартиру уже в четверг 25 декабря.

"Сегодня решение вступило в законную силу (...) добровольно она должна покинуть сегодня", - сказала Свириденко журналистам. Дать ли певице время на выезд до 10 января, как она просила в суде, будет решать Лурье.

По словам адвоката, если Долина не покинет квартиру, то выселением займутся судебные приставы. Свириденко выразила надежду, что "до этого не дойдет".

Ранее в этот день Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье, постановил выселить Долину из спорной квартиры. На заседании представитель Долиной и прокуратура просили предоставить певице время для выселения. Представитель Лурье просила суд немедленно выселить Долину, так как ее доверительнице негде проживать. Заседание проходило в открытом режиме.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. История с продажей ее квартиры получила в России широкий общественный резонанс и обратила внимание на массовое распространение мошеннических схем при оформлении сделок купли-продажи недвижимости.

Квартира была возвращена певице решением Хамовнического суда. Покупательница квартиры Полина Лурье оспорила это решение в вышестоящих инстанциях.

16 декабря Верховный суд отменил ранее вынесенные решения о признании сделки с продажей квартиры недействительной. Иск Лурье к Долиной о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения был направлен на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Позднее высшая судебная инстанция указала, что заблуждение одной из сторон в сделке само по себе не является основанием для признания ее недействительной, как это произошло в споре из-за квартиры Долиной; существенность заблуждений должна быть исследована в каждом конкретном случае.