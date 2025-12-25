В МЧС заявили, что на новогодних праздниках фиксируют пожары каждые две минуты

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России на новогодних праздниках фиксируют пожары каждые две минуты, возрастают и несчастные случаи с детьми в 5,5 раз, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Сергей Воронов.

"Если в повседневной жизни каждые 10 минут происходит пожар, то ситуация на новогодних праздниках кардинально меняется - каждые две минуты в РФ происходят пожары", - сказал Воронов журналистам в четверг.

"У нас очень много случаев, когда в новогодние праздники увеличивается и гибель детей - в 5,5 раз возрастает гибель детей в новогодние и рождественские праздники", - отметил директор департамента. Среди причин: неосторожное обращение с огнем, проблемы с электрооборудованием, перекал печей, алкогольное опьянение у взрослых, а также оставление детей без присмотра.