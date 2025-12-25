Поиск

В МЧС заявили, что на новогодних праздниках фиксируют пожары каждые две минуты

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России на новогодних праздниках фиксируют пожары каждые две минуты, возрастают и несчастные случаи с детьми в 5,5 раз, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Сергей Воронов.

"Если в повседневной жизни каждые 10 минут происходит пожар, то ситуация на новогодних праздниках кардинально меняется - каждые две минуты в РФ происходят пожары", - сказал Воронов журналистам в четверг.

"У нас очень много случаев, когда в новогодние праздники увеличивается и гибель детей - в 5,5 раз возрастает гибель детей в новогодние и рождественские праздники", - отметил директор департамента. Среди причин: неосторожное обращение с огнем, проблемы с электрооборудованием, перекал печей, алкогольное опьянение у взрослых, а также оставление детей без присмотра.

МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз ждет экспорта продукции АПК в 2025 году на $40 млрд

В Госсовете призвали перестроить систему дополнительного профобразования

Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

 Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов

Суд оставил в силе первое в России решение по делу о поиске экстремистского контента

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

 В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

Энергосистема Москвы и области обновила максимум энергопотребления
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });