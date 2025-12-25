Для аэропорта Калуги отменили ограничения

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Для аэропорта Калуги ("Грабцево") отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Перерыв в работе предприятия продолжался чуть больше полутора часов. За это время на запасные аэродромы ушли два самолета, сообщил Кореняко.

По данным онлайн-табло, задерживается прибытие рейсов авиакомпании "Азимут" из Сочи до 18:05 по Москве (изначально прибытие планировалось в 14:45), из Петербурга до 22:05 (19:30), а также вылет рейсов в Петербург до 19:00 (планировался в 15:45) и в Сочи до 23:00 (в 20:30). Помимо этого, отложен вылет одного рейса авиакомпании "Северсталь" в Калининград до 17:40 (планировался в 16:40).