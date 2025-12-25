Аэропорт Калуги снова прервал работу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Калуги "Грабцево" снова перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прибытие рейсов авиакомпании "Азимут" из Сочи и Санкт-Петербурга, а также вылет обратных рейсов.

Помимо этого, отложен вылет одного рейса авиакомпании "Северсталь" в Калининград.

Ранее в четверг аэропорт прерывал работу с 15:27 до 17:08, судя по сообщениям представителя Росавиации в Telegram.

В среду работа аэропорта также была ограничена с 16:04, ограничения действовали до 9:30 четверга.