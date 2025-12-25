Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом стартовала с Плесецка

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом выполнен в четверг с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

"В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом на борту", - говорится в сообщении ведомства.