В Новой Таволжанке при взрыве дрона ранен боец "Орлана"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе Белгородской области был ранен боец подразделения "Орлан", который отражал атаку беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"При отражении атаки FPV-дрона в селе Новая Таволжанка мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения спины и проникающее ранение грудной клетки. Сослуживцами он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram.

Затем пострадавший продолжит лечение в областной больнице.

