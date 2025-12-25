В Шебекине в результате удара дрона по "ГАЗели" был ранен мужчина

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках на шесть муниципалитетов, в Шебекине ранен мирный житель.

"В Шебекинском округе в городе Шебекино дрон атаковал "ГАЗель". Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram.

В результате атаки второго дрона повреждения получил грузовик.

В селе Белянка на территории сельхозпредприятия от удара дрона повреждены "КамАЗ" и грузовая машина.

В Грайворонском округе в городе Грайворон от детонации беспилотника повреждены остекление, крыша коммерческого объекта и легковой автомобиль. От удара второго FPV-дрона повреждена входная группа административного здания. Кроме того, посечены кузова и выбиты стёкла у двух машин. В селе Новостроевка-Первая при детонации дрона поврежден фасад коммерческого объекта.

В селе Борисовка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал частный дом, в строении повреждено остекление. В хуторе Шаховка после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены частный дом и хозпостройка.

В селе Чайки Белгородского округа в результате детонации FPV-дрона повреждено домовладение и перебита линия электропередачи.