Режим повышенной готовности ввели в Серове из-за аварии на котельной в 30-градусный мороз

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности ввели в городе Серов Свердловской области, там накануне из-за аварии пришлось понизить подачу тепла.

"С 00:00 часов 26 декабря в Серове вводится режим повышенной готовности. Это означает, что пункт временного размещения приведен в полную готовность, и будет готов принять жителей в случае необходимости", - сообщил мэр города Василий Сизиков в своем телеграм-канале.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, вечером 24 декабря в Серове "из-за сбоя автоматики произошло отключение котла N 1 в котельной N 1". В результате "произошло снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тыс. жителей". По данным ведомства, ситуация коснулась также 102 нежилых помещений, в том числе - двух школ, пяти детсадов и подразделения горбольницы.

"В настоящий момент дополнительно на котельную прибыли специалисты для запуска третьего котла. По-прежнему функционирует два котла из трех, котельная продолжает подавать тепло в дома и соцобъекты", - пояснил Сизиков.

В региональном департаменте информационной политики уточнили, что сейчас ведутся работы с котлом N 1. По информации департамента, "специалисты провели диагностику и выявили причину - не работает контроль пламени горелки". Остальные два котла действуют в штатном режиме.

"Температура в квартирах составляет 18-20 градусов и не опускается ниже критической отметки, но теплоноситель не достигает нормативной температуры", - подчеркнули в департаменте.

По сведениям синоптиков, температура воздуха в Серове на улице достигла минус 30 градусов.

