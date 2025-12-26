В Серове устранена авария на котельной

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Работа котельной в городе Серов Свердловской области, где вечером в среду вышел из строя один из котлов, возобновлена в обычном режиме, сообщил мэр города Василий Сизиков.

"Неисправность определили, котел запустили и сейчас котельная работает в штатном режиме", - написал он в пятницу в своем телеграм-канале.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, вечером 24 декабря в Серове "из-за сбоя автоматики произошло отключение котла N 1 в котельной N 1". В результате "произошло снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тыс. жителей".

По данным ведомства, ситуация коснулась также 102 нежилых помещений, в том числе - двух школ, пяти детсадов и подразделения горбольницы. В городе был введен режим повышенной готовности.