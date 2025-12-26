Поиск

"Честный знак" предотвратил свыше 176 тыс. попыток продажи икры, не прошедшей проверку

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Система маркировки "Честный знак" с октября помогла предотвратить более 176 тыс. попыток продажи икры, не прошедшей проверку, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"С 1 октября 2025 года для розничных магазинов введена обязательная проверка икры осетровых и лососевых на кассах (...). С начала октября 2025 года система "Честный знак" предотвратила более 176 тысяч попыток продажи икры, не прошедшей проверку", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что при сканировании кода маркировки в момент реализации товара касса в режиме реального времени проводит комплексную проверку: соответствие сроку годности, сведения о легальности оборота и отсутствие блокировок со стороны органов государственной власти. Если товар не проходит проверку по одному из критериев, касса предупреждает продавца о запрете на его реализацию.

При этом в ведомстве отметили, что за последние полгода количество нарушений, допускаемых при розничной продаже икры, снизилось в 1,5 раза.

Кроме того, проверить легальность приобретаемой икры можно с помощью мобильного приложения "Честный ЗНАК". Для этого нужно отсканировать цифровой код на упаковке, после чего покупатель получит полную информацию о товаре. Если данные в приложении не соответствуют информации на этикетке товара или приложение сигнализирует о его небезопасности, обращение в Роспотребнадзор можно подать прямо через приложение.

Икра осетровых и лососевых подлежит маркировке средствами идентификации с 1 мая 2024 года. Производители и импортеры должны наносить специальный цифровой код (похожий на QR-код) на каждую упаковку.

Роспотребнадзор Честный знак
