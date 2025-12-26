Поиск

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Силы ПВО в ночь на пятницу отражают атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

В ночь на четверг над Волгоградской областью был сбит один беспилотник самолетного типа, сообщало Минобороны РФ.

