Губернатор Мурманской области раскрыл детали комплексного плана развития Арктики

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Комплексный проект "Арктика и Трансарктический транспортный коридор" (ТТК), разработанный по поручению президента РФ, включает в себя пять основных направлений, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью "Интерфаксу".

"Арктика должна развиваться как единый живой организм, во всех сферах: от экономики до социальных проектов. Мы неоднократно подчеркивали это в течение всего 2025 года на самых разных площадках, включая комиссию Госсовета "Северный морской путь и Арктика", Международный арктический форум, Морскую коллегию", - сказал Чибис.

Глава региона охарактеризовал план развития Арктики как "мегапроект 21 века".

"Первое (направление - ИФ) - это гарантия национальной безопасности через модернизацию инфраструктуры ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований - ИФ) и создание передовой аварийно-спасательной системы вдоль Трансарктического коридора", - сказал губернатор.

Вторым направлением Чибис назвал освоение минерально-сырьевой базы Арктики.

"Уже сегодня мы стоим перед вызовом: после 2035 года ожидается снижение грузовой базы ТТК из-за естественной выработанности российских месторождений, а ведь именно ТТК является ключевым логистическим каркасом для всех арктических инвестиционных проектов. Поэтому нам уже сейчас необходимо думать о расширении геологоразведки и строительстве современной обеспечивающей инфраструктуры, что, безусловно, откроет новые горизонты для всей экономики, превращая Арктику в источник богатства стратегического масштаба", - отметил он.

Третье направление, по словам губернатора, развитие самого ТТК, "а именно увеличение ледокольного, грузового и вспомогательного флота, модернизация портовых мощностей и наращивание пропускной способности магистралей".

Четвертым направлением стало усиление исследовательских центров, создание испытательных полигонов и разработка инновационных технологий для экстремальных условий Арктики, пятым - экологическая ответственность.

"Очевидно, что что-то исключить из этой системы невозможно, каждый элемент важен, поэтому мы и настаиваем, что развитие Арктики может быть только комплексным. Важно, что в этом нас поддерживает и президент России", - сказал Чибис.

24 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, Чибис представил комплексный проект развития Арктики и формирования ТТК от Санкт-Петербурга до Владивостока.

В марте на форуме "Арктика - территория диалога" глава государства поручил правительству с участием госкорпорации "Росатом", ВЭБа и профильной комиссии Госсовета до 1 августа утвердить финансово-экономическую и организационную модель развития ТТК.