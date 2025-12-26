Поиск

Майнинговая ферма незаконно подключилась к сетям предприятия "Росатома" в Забайкалье

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о незаконном подключении майнинговой фермы к сетям Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, входит в АО "Росатом недра") возбуждено в Забайкальском крае, сообщает в пятницу региональное УФСБ.

"Выявлена сеть специализированного вычислительного оборудования, используемого для майнинга криптовалюты. Питание энергоемкого оборудования осуществлялось за счет несанкционированного подключения к электрическим сетям ПАО "ППГХО" с целью безучетного потребления электроэнергии и занижения ее фактических объемов", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, причиненный ущерб предприятию составил более 5 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и УМВД России по Забайкальскому краю. В ходе обысков майнинговое оборудование было изъято.

УМВД России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере).

ППГХО - градообразующее предприятие Краснокаменска. Крупнейшее в России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире, самое большое многопрофильное горнодобывающее предприятие Забайкалья.

