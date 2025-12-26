Поиск

Сопровождающим ветеранов СВО на лечение оплатят проезд, проживание и питание

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО, смогут в 2026 году приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда вместе с сопровождающими, которым также будет оплачен проезд, проживание и питание, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идёт о сопровождении на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность I группы или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям", - говорится в документе.

"Также расширен механизм компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно. С 2026 года можно будет сразу получить билеты через Социальный фонд", - отмечается в постановлении.

В правительстве РФ добавили, что в реабилитационных центрах Соцфонда, расположенных в различных регионах России, ветеранам обеспечивается бесплатная медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. "Чтобы оформить заявление на предоставление таких услуг, можно воспользоваться единым порталом госуслуг либо самостоятельно посетить МФЦ или территориальное отделение Социального фонда", - говорится в сообщении.

