Рост трафика на дорогах ГК "Автодор" в 2025 году замедлился в семь раз

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Общее число проездов по трассам госкомпании "Автодор" в 2025 году составило 397 млн, объем сбора платы вырос до 140 млрд рублей. Таким образом, рост обоих показателей продолжился, но заметно меньшими темпами.

"За 2025 год на сети госкомпании "Автодор" было зафиксировано 397 млн проездов. То есть общее количество проездов увеличилось", - сообщил журналистам председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Как сообщал "Автодор", за 2024 год на сети госкомпании было зафиксировано 379 млн проездов, что на треть превысило показатель 2023 года Таким образом, в 2025 глжу трафик увеличился на 4,8% - в 7 раз меньше, чем в год активного начала движения по М-12 от Москвы до Казани и по обходу Твери в составе М-11.

"В целом трафик остался примерно в тех же параметрах, что и в 2024 году. По некоторым дорогам - был чуть поменьше. На М-12, М-11 и М-1 трафик вырос. Идет его перераспределение по легковым и грузовым автомобилям. Грузовые и легковые - у нас М-12 в лидерах. По грузовикам также видим плюс на М-11 и на М-1", - сказал Петушенко журналистам, комментируя итоги прошлого года.

Доходы от сбора платы за проезд по сети "Автодора" в 2025 году, по его словам, составили 140 млрд рублей. Согласно последней опубликованной годовой отчетности госкомпании, в 2024 году за проезд получено 112,2 млрд рублей при плане 105,2 млрд рублей. В отчетности по РСБУ (публикуется за несколько месяцев до годового отчета) госкомпания за 2024 год указывала доходы от сбора платы в размере 121,8 млрд рублей. Таким образом, исходя из слов Петушенко и данных более свежей годовой отчетности, за 2025 год "Автодор" увеличил доходы от сбора платы почти на четверть (после роста почти в полтора раза годом ранее).

"Доля трассы М-4 в формировании доходной части сбора платы составляет сейчас 47%. Хотя она начинает потихоньку падать, поскольку идет рост по М-11 и М-12. ЦКАД тоже вносит в общий трафик большой вклад", - сказал Петушенко.

Петушенко отметил, что план сбора платы за проезд по трассам "Автодора" в 2026 году соответствует показателям, утвержденным и опубликованным в программе деятельности госкомпании до 2030 года. Этот документ от конца 2024 года предполагает, что в 2026 году на сети госкомпании должно быть собрано 141,7 млрд рублей платы за проезд против плановых 129,2 млрд рублей в 2025 году, которые, как следует из слов председателя правления госкомпании, в прошлом году были превышены.

Госкомпания "Автодор" выступает государственным заказчиком при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте федеральных автодорог, формируя транзитные автодорожные коридоры с севера на юг и с запада на восток по территории России. Общая протяженность дорог в доверительном управлении госкомпании составляет почти 6 тысяч км, из которых почти 3,7 тысячи - платные. Речь идет, в частности, о трассах М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), А-105 подъездная дорога к аэропорту Домодедово и А-107 "Московское малое кольцо". Также "Автодор" построил и эксплуатирует М-12 от Москвы до Казани и далее до Екатеринбурга, которую планируют продлить на восток страны.

