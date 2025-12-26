Правительство направит более 45 млрд рублей на создание университетских кампусов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении в 2026-2028 годах более 45 млрд рублей на создание современных университетских кампусов в нескольких российских регионах, сообщает сайт правительства.

Кампусы будут строиться в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети". Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете на очередную "трехлетку". Оно поступит в регионы, заявки которых на создание кампусов были одобрены Минобрнауки - это Пермский край, Архангельская, Новгородская и Тюменская области. Часть средств на создание кампусов будет инвестирована бизнесом и самими регионами.

Кампусы будут представлять собой многофункциональные пространства с коворкингами, учебными аудиториями, спортивными сооружениями, библиотеками, местами для проживания студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников, технопарками.

К 2036 году планируется создать не менее 40 таких пространств.