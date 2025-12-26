Захарова заявила, что односторонние санкции мешают формированию справедливого миропорядка

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Применение односторонних принудительных мер противоречит Уставу ООН, препятствует формированию справедливого и равноправного полицентричного миропорядка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Данная практика противоречит Уставу ООН, согласно которому прерогатива вводить меры подобного характера принадлежит Совету Безопасности ООН только в тех случаях, когда речь идет об угрозах миру и безопасности. В данном контексте задействование односторонних принудительных мер (ОПМ) является посягательством на уникальные полномочия Совета Безопасности ООН", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ относительно практики применения односторонних принудительных мер.

Дипломат подчеркнула, что такие меры "являются серьезным препятствием на пути формирования справедливого и равноправного полицентричного миропорядка".

"Старания государств-инициаторов ОПМ представить их в качестве "мирного способа разрешения споров" не выдерживают никакой критики. Общеизвестно, что, препятствуя полноценному социально-экономическому развитию государств Глобального Юга и Востока, односторонние принудительные меры подрывают усилия по урегулированию кризисных ситуаций, а их неизбирательный характер нарушает основные права и свободы человека, в первую очередь сказываясь на положении наименее защищенных слоев населения, что неоднократно осуждалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и Совета по правам человека", - указала представитель МИД РФ.