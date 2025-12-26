За неделю сбиты семь крылатых ракет Storm Shadow и 1350 беспилотников ВСУ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Средства ПВО за неделю сбили семь крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, 21 управляемую авиабомбу, четыре реактивных БПЛА и 1350 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 21 управляемая авиационная бомба, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", четыре реактивных беспилотных летательных аппарата и 1350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.